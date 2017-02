| ACN

L’expresident Artur Mas i les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega recorreran a peu el trajecte entre el Palau de la Generalitat i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on estan cridats a declarar el 6 de febrer acusats de prevaricació i desobediència per haver permès la celebració del procés participatiu del 9N. Els tres investigats “estaran acompanyats per la majoria del Govern i pel president Puigdemont, que no farà tot el trajecte perquè se sumarà a l’acte de l’ANC al passeig de Lluís Companys, els detalls del qual encara no s'han fet públics. Mas, Ortega i Rigau també estaran acompanyats pels diputats de Junts pel Sí, que estaran concentrats a les portes del Palau de la Generalitat a les 8.15h”, han explicat fonts del Govern a El Món. Alhora, recorden que la crida de l’ANC, Òmnium i altres entitats a la ciutadania és per concentrar-se davant del TSJC i no pas a la plaça de Sant Jaume, perquè això podria col·lapsar la sortida de la comitiva.

Els diputats de la CUP i els de CSQP que acudeixin a donar suport a Mas, Ortega i Rigau, com ja van fer amb Carme Forcadell i també amb el mateix Artur Mas el 15 d'octubre de 2015, està previst que es concentrin a les portes del TSJC, sumant-se així a la crida de l'Assemblea. Les darreres dades de l'ANC i Òmnium donen 20.000 inscrits i una setantena d'autocars confirmats, de manera que el passeig de Lluís Companys quedaria totalment desbordat per la crida de la societat civil i del Govern a donar suport als tres investigats pel 9N.