| Reuters

Els eurodiputats catalans Ramon Tremosa (PDeCAT), Josep-Maria Terricabras (ERC) i Jordi Solé (ERC) han presentat una preguntat a la Comissió Europea sobre les 26 vegades que l'estat espanyol ha desobeït, com a mínim, al Tribunal Constitucional. 26 casos en els que, com explica la carta, "la Generalitat va interposar recursos, els va guanyar, i el govern espanyol els va ignorar".

La carta posa dos exemples. Un és el de les competències que té la Generalitat per a repartir les subvencions a les ONG amb els diners recaudats del 0,7% de l'IRPF que el govern espanyol va "esquivar" canviant el reglament perquè només rebessin les ajudes les entitats d'àmbit estatal, deixant al marge les ONG catalanes. També explica com el TC va obligar a cedir les beques i subvencions a Catalunya i l'estat espanyol va tornar a incumplir el dictàmen.