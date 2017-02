| Jordi Borràs

Podemos i les seves confluències territorials (En Comú Podem, En Marea i Compromís) han sol·licitat a la Mesa del Congrés la creació d’una comissió no permanent per al debat del model territorial de l’Estat i “les diferents propostes de solució democràtica”. El text es refereix, especialment, a la “crisi institucional” entre Catalunya i Espanya. Per les formacions, el primer pas per abordar el conflicte “no és altre que reconèixer-ne la importància i crear un espai de diàleg” amb les diverses propostes tant des de l’àmbit polític com el jurídic i social. En l’exposició de motius, constaten que el model de transferències competencials i d’autogovern “ha diluït la distinció entre realitats nacionals i regions”, fet que ha portat que el model d’estat hagi entrat en “crisi”.