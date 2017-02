Montoro diu que la recaptació d'impostos que planteja la Generalitat "no té sentit"

"Hi haurà una base de dades que es construirà a partir de les declaracions que faran les empreses que, en definitiva, són les que paguen els grans impostos que ara recapta l'Estat. No necessitarem una base de dades específica", ha dit Salvadó.

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha advertit a la Generalitat de Catalunya que dir que a partir de l'1 de juliol començaran a cobrar tots els impostos als ciutadans catalans és "desconèixer la legislació tributària" i la "dinàmica tributària" . Segons la seva opinió aquest plantejament "no té cap sentit". Montoro ha realitzat aquestes afirmacions durant la clausura, a l'Hotel Ritz, de l'acte d'entrega del 'Premi Cotxe de l'Any dels Lectors 2017', organitzat per l'Editorial Premsa Ibèrica i 'La Vanguardia'.

Cristóbal Montoro ha explicat que els impostos els paguen les empreses incloent els que es paguen com a persones físiques, perquè es fa "fonamentalment a través de retencions, incloent els que es paguen sobre els consums indirectes". Per tant, ha afegit que "només hi ha alguns casos excepcionals on es paga directament per la persona física, fet que seria la campanya de renda, la formulació dels seus impostos, tot un capítol de retencions que ha estat materialitzat".

Després d'aquesta explicació, Montoro ha insistit que "no té cap sentit dir que a partir de no sé quina data es pagaran impostos en un altre lloc" i ha volgut deixar clar que "Espanya és un Estat democràtic, membre de la UE" i "ningú pot interrompre una dinàmica d'un Estat modern, europeu i desenvolupat com a tal".