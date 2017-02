Artur Mas: "Estic on fire"

| Jordi Borràs

"Estic bé", ha dit Artur Mas quan la premsa li ha preguntat pel seu estat d'ànim davant del judici pel 9N que afronta dilluns, amb les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega. "Sí, estic on fire, estic a punt", ha afegit l'expresident quan un periodista ha dit aquesta frase per resumir el seu estat d'ànim. Artur Mas ha vingut al Pacte pel Referèndum, però tot just ha tingut temps de saludar alguns dels assistents i no s'ha pogut quedar, perquè tenia fixada una reunió amb el seu advocat per preparar la seva defensa el 6 de febrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on declararà acusat de desobediènica i prevaricació pel 9N. "Tenim pocs dies, i ja tenia cita amb el meu advocat", ha explicat Mas per evitar especulacions per la seva absència.

Artur Mas també ha confessat que està afònic, i quan li han recomanat aigua amb mel, ha dit: "Ui, faig molt més que aigua amb mel, faig xarops i propalgina, però de moment...".