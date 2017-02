El 'roaming' desapareixerà al juny

La Unió Europea i les empreses de telefonia mòbil han acordat aquest dimecres els preus màxims que es podran cobrar entre ells els operadors en el mercat majorista del ‘roaming’. El pacte era el darrer escull per fer possible l’eliminació dels sobrecostos pels consumidors, que a partir del 15 de juny podran viatjar per la Unió Europea sense haver de patir pels recàrrecs de trucar, enviar missatges o navegar per Internet des de l’estranger. Els negociadors han acordat que els operadors es cobrin entre ells un màxim de 3,2 cèntims per minut per les trucades de veu, 1 cèntim per SMS i una reducció progressiva per a la navegació des dels 7,7 euros per GB el 2017 fins als 2,5 euros per GB al 2022.