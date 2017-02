| ACN

L'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, s'ha disculpat avui per unes declaracions seves on comparava l'avortament amb el terrorisme, i ha assegurat que aquesta no va ser la seva intenció. En una nota feta pública per la Delegació de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Barcelona, s'assegura que "la intenció del senyor arquebisbe mai ha estat la d'equiparar l'avortament amb el terrorisme" i que, en tot cas, Omella "demana perdó si alguna persona s'ha sentit ferida per les seves declaracions i recorda que l'Església condemna enèrgicament el terrorisme com qualsevol altra forma de violència".