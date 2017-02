El govern espanyol no preveu una reunió Rajoy-Puigdemont a curt termini

| ACN El govern espanyol ha deixat enrere el tarannà conciliador del que s'ha anomenat 'operació diàleg' i ha elevat significativament el to aquest dimecres contra el procés independentista i els seus màxims dirigents. Fonts del PP apunten -tal com ha avançat TV3- que no tenen previst que la reunió entre el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, tingui lloc a curt termini, en el que s'interpreta que podria situar la trobada més enllà del Congrés que el PP celebra els dies 10, 11 i 12 de febrer. El mateix Rajoy ha explicat aquest dimecres als passadissos del Congrés que la relació amb els dirigents catalans és "complicada", mentre que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha qualificat d'"absolutista" el relat dels partits independentistes, i el ministre de Justícia, Rafael Catalá, no descarta ja mesures contundents.











La reunió entre Rajoy i Puigdemont es posposa malgrat que les dues parts preveien que tingués lloc durant el mes de gener, i també després que fonts de l'executiu espanyol apuntessin que treballaven perquè quan se celebrés en pogués sortir almenys algun acord. De fons de la nova situació, les manifestacions del jutge Vidal –que va suscitar acusacions de xenofòbia per part del vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado- i les manifestacions de dirigent catalans sobre possibilitat d'accelerar el procés i situar el referèndum abans de l'estiu, fet que deixaria l'executiu espanyol amb el pas canviat mentre ofereix diàleg.

Després de les acusacions de xenofòbia per part de Casado i l'advertència per part del vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, d'un avançament del referèndum en resposta a la possible inhabilitació de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, diversos mitjans espanyols –entre ells El Mundo- han demanat als seus editorials més contundència contra el sobiranisme. És el missatge que ha transmès la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en un cara a cara amb el portaveu d'ERC, Joan Tardà, durant la sessió de control al Congrés dels Diputats. Sáenz de Santamaría ha acusat els independentistes d'utilitzar un discurs "absolutista" i "vulnerar els drets individuals" de les persones.