El Síndic denunciarà a Europa la regressió democràtica de l'estat espanyol

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, presentarà el proper mes d'abril als seus col·legues europeus un informe que està elaborant sobre la "regressió de llibertats i democràcia" a l'estat i en especial a Catalunya. Així, com ja va anunciar al desembre, l'informe tractarà, entre altres, diversos casos de judicialització de la política, però també tractarà el "populisme", la vulneració de drets i llibertats com la d'expressió amb l'anomenada 'llei mordassa' o la del Tribunal Constitucional, i la vulneració de tractats internacionals d'obligat compliment per part de l'estat espanyol. L'informe compararà la situació a Catalunya i Espanya amb la resta d'Europa i el Síndic el presentarà en un seminari internacional que es farà a Barcelona el 3 i 4 d'abril amb 'ombudsmen' de tot Europa, inclosos el del Consell d'Europa, la Comissió Europea i la Defensora del Poble espanyola, Soledad Becerril.