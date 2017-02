Pressupostos vistos per a sentència

Amb la via lliure al dictamen de la Comissió d’Economia i Hisenda que han donat aquest dimecres a la tarda JxSí i la CUP, i a partir de la publicació d’aquest al Butlletí Oficial del Parlament, els grups parlamentaris tenen temps fins el 8 de febrer a les 12h per presentar recursos al Consell de Garanties Estatutàries, que disposarà d’un màxim de 30 dies per emetre un informe, que no és vinculant. El grup d’Inés Arrimadas ja ha anunciat que presentarà el recurs d’empara, fonamentat en el fet que els comptes del Govern inclouen una partida destinada al referèndum de 5,8 milions consignada als pressupostos d’Economia. Però en el raonament de Ciudadanos es farà esment també a altres partides que consideren destinades a la construcció d’estructures d’Estat. S’espera que el PP presenti un altre recurs, si bé encara no ha explicat quin serà el seu argumentari.

Si bé el calendari incial del Parlament situava la votació definitiva al ple de la setmana vinent, el 8 i 9 de febrer, el fet que Ciutadans ja hagi anunciat que presentarà un recurs d’empara al Consell de Garanties Estatutàries per tal que estudiï si determinats aspectes dels comptes s’ajusten a l’Estatut i a la Constitució, obligarà a l'ajornament dels pressupostos. De fet, fonts del Govern consultades per El Món donen per fet que el ple se celebrarà els dies 8 i 9 de març , perquè l’altra data possible, el 22 i 23 de febrer, “és massa justa com perquè el Consell de Garanties Estatutàries tingui temps d’elaborar el seu informe”.

Els pressupostos de la Generalitat el 2017 han fet un altre pas en el llarg camí que ha de conduir a la seva aprovació durant les properes setmanes. Després de superar el principal escull, el consell polític + GAP de la CUP d’aquest cap de setmana a Vilafranca del Penedès, la comissió d’Economia i Hisenda ha donat llum verda al Projecte de Pressupostos i a la Llei d’acompanyament per tal que pugui ser inclòs en l’ordre del dia d’un ple. Ara bé, hi ha hagut algunes sorpreses per a JxSí, que ha vist com diverses aliances creuades entre els partits de l'opoisició, inclosa la CUP, han fet que el projecte de pressupostos s'hagi empassat prop de 750 esmenes del total de 2.314 que es votaven. Amb tot, JxSí n'ha minimitzat l'impacte, i assegura que no distorsionaran el projecte que va presentar Junqueras i que posteriorment es va pactar amb la CUP.

Pel que fa al PSC, expressa encara dubtes sobre la seva postura. La disposició addicional 31 especifica que “el Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’ habilitar les partides per a garantir els recursos necessaris en matèria d’organització i gestió per fer front al procés referendari sobre el futur polític de Catalunya en el marc de la legislació vigent en el moment de la seva convocatòria”. La CUP demanava en una esmena que se suprimís el terme “legislació vigent” , és a dir, que no es fes cap referència a l’acord amb l’Estat, i si JxSí hagués acceptat aquesta esmena, el PSC tindria ja clar el seu recurs al Consell de Garanties Estutàries. Però el cert és que els socialistes veuen difícil rebatre aquest punt des del punt de vista legal.

| ACN

Comença la negociació JxSí-CUP

Sigui com sigui, la llum verda al dictamen de la comissió d'Economia no deixa de ser un tràmit parlamentari. El més important serà la negociació que comença ara entre JxSí i la CUP per negociar la incorporació d'algunes de les esmenes que els cupaires han deixat vives per debatre al ple del 8 i 9 de març. Tenen de marge unes setmanes per poder incorporar algunes demandes dels cupaires, que ja han assegurat 2 vots favorables, per tal que la formació anticapitalista pugui defensar l'emprempta en aquests comptes que han de situar el país a les portes de la independència. De fet, els cupaires deixen clar que la raó per la qual hi donaran suport és el referèndum i el procés constituent, però en cap cas no creuen que es tracti dels pressupostos més socials de la història.

Tot plegat, en el context del judici pel 9N i de la previsible citació judicial de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que molts vaticinen que arribarà com a resposta a la mobilització pel judici del 6F de Mas, Ortega i Rigau. Amb el tràmit pressupostari superat, la mobilizació per aquest judici i les accions judicials de l'Estat que puguin arribar, la unitat de l'independentisme quedarà vista per sentència. I qui sap si els pressupostos també acabaran vistos per sentència, si l'Estat espanyol els porta al Tribunal Constitucional tan bon punt siguin aprovats.