El Bisbat de Vic ha desautoritzat la monja dominica Sor Lucía Caram. Caram va qüestionar aquest diumenge durant una entrevista al programa 'Chester in Love' la virginitat de la Mare de Déu. "En el cas de la Mare de Déu, i quan l'Església beneeix tant el matrimoni i la relació de la parella i tenir fills, entenc que sigui molt difícil de creure i d'assumir el tema de la virginitat. A més, per demostrar que no hi havia res, a Sant Josep normalment el dibuixen vell i amb barba. Maria estava enamorada de Josep i crec que eren una parella normal", va dir Caram. Davant la pregunta de Risto Mejide sobre si tenien sexe, la monja dominica va respondre: "Si et dic que sí sortirà tothom dient que no. Però crec que tenien allò que és normal: tenir sexe i una relació normal de parella. Entenc que costa de creure i de digerir i que sovint quan s'intenta explicar, acaba provocant que la gent rigui perquè fa poc creïble el missatge".