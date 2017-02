La Molina és l’estació degana dels esports d’hivern a Espanya amb el primer remuntador comercial l’any 1943. En la seva història recull esport i diversió per a tots els públics. La majoria de la seva extensió està situada a la Cerdanya, té 68 km esquiables repartits en 63 pistes per a tots els nivells, un snowpark de grans dimensions i el super pipe més gran dels Pirineus. A més, dins l’oferta lúdica per al públic no esquiador ofereix un gran nombre d’activitats, com són excursions en màquina trepitjaneu, raquetes de neu, segway sobre neu o circuits de múixing.

Els guanyadors:

- Aurelie Cerdan

- Anna Borràs

- Jorge Lázaro

- Toni Mas

- Pascal Lionel

- Adrià Guillon

Moltes felicitats!