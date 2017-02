Convoquen concentracions a les capitals basques en suport a Mas, Ortega i Rigau

| Gure Esku Dago Gure Esku Dago (“És a les nostres mans”) -el moviment basc més semblant a l’Assemblea Nacional Catalana (ANC)- ha convocat per aquest diumenge 5 de febrer a les 12 hores concentracions a Bilbao, Donostia, Vitòria i Pamplona en suport als encausats per haver posat les urnes el 9 de novembre del 2014. Les concentracions tindran lloc precisament el dia abans que l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau declarin com a imputats davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), i segons han explicat des de Gure Esku Dago al Món, l'objectiu és "mostrar la nostra solidaritat amb el poble català i impulsar la reivindicació a favor de la democràcia". Alhora, constaten que el 6 de febrer "no només jutjaran alguns responsables de la Generalitat. Serà també jutjada la voluntat popular que va impulsar aquella consulta, i més de dos milions de persones que, d'una o una altra forma, van participar-hi".











Aquest moviment basc a favor del dret a decidir té clar que "davant de tots aquests obstacles, dificultats i persecucions judicials, volem mostrar la nostra solidaritat i suport al poble català". Per aquest motiu, fan una crida a tota la ciutadania basca per tal que participin en les mobilitzacions que tindran lloc a les quatre capitals del sud d'Euskal Herria aquest diumenge, i que tindrà simplement la paraula "Democràcia" com a lema. Gure Esku Dago realitzarà en els propers mesos consultes populars en més de 110 municipis, "exercicis democràtics per decidir el nostre futur", i asseguren que "seguirem defensant fermament i treballant el camí de les consultes a Euskal Herria". | Gure Esku Dago En aquest sentit, constaten que "els mateixos obstacles que està patint el poble català poden ser utilitzats en contra del poble basc en un futur", i afegeixen amb contundència que "des d'avui, volem deixar clar que no acceptarem que ningú sigui encausat o jutjat per utilitzar les urnes. Ni a Euskal Herria, ni a Catalunya, ni enlloc". A més, demanen que els ciutadans portin a les mobilitzacions un sobre que simbolitzarà "el vot de la ciutadania, la decisió i la paraula". "Només aprofundint en la democràcia construirem un futur millor", conclouen.