El Govern gairebé triplica el pressupost destinat a l'economia social pel 2017

En referència a aquest tipus d'economia, Bassa ha destacat la seva capacitat per aguantar la crisi, la qual cosa ha servit com a "solució per a moltes altres persones i empreses". A més, ha posat en relleu que l'augment del pressupost per a aquest pla compleix el mandat del ple contra la pobresa que es va celebrar fa mesos al Parlament.

Els 14 milions aniran destinats a -entre altres- promoure i donar visibilitat al sector en el món educatiu, especialment l'universitari, i a la seva internacionalització. Per la seva banda, el director d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, Josep Vidal també ha posat en relleu l'impls de la xarxa d'ateneus cooperatius, que servirà per "territorialitzar" l'economia social i solidària per tot el país. Alhora, es donarà suport directe a diversos projectes de tot el país, com per exemple de "cooperativització de l'aigua, la comunicació, cooperatives de consum i cooperatives agràries".