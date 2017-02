CSQP evita condemnar el missatge d'Endavant contra Comín

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant no ha volgut fer cap referència explícita a la polèmica, però ha començat la seva intervenció recordant que intervé en nom de la CUP-Crida Constituent, "perquè ningú no es confongui d'organitzacions" , desvinculant així Endavant de la posició oficial del partit.

Finalment, la diputada de JxSí Montserrat Candini ha expressat el suport dels seus diputats al conseller Toni Comín, remarcant la denúncia de qualsevol forma d'expresió violenta: "Ens afegim a denunciar aquest atac des del punt de vista d'utilitzar la violència com un instrument per defensar les idees, i des de JxSí enviem una abraçada ben forta al conseller Comín.

El PP i el PSC han aprofitat la polèmica per llançar un dard a la CUP assenyalant les seves contradiccions. En el cas dels populars, Santi Rodríguez ha remarcat que "si algú vol donar una bufetada a la política de Salut del Govern, va perdre una oportunitat molt bona en el debat de les esmenes a la totalitat, i avui poden perdre una altra oportunitat -quan es votin totes les esmenes en la comissió d'Economia-, però en tot cas, esperem que no perdin les oportunitats que els brinda el Parlament en aquest sentit".

Per la seva banda, la portaveu d’Endavant (OSAN), Isabel Vallet, ha assegurat que l’organització que forma part de la CUP-Crida Constituent, la cara més visible de la qual és Anna Gabriel, no retirarà el polèmic cartell en què es veu una infermera agredint el conseller de Salut, Toni Comín, per cridar a una manifestació sobre la situació d’urgències al Parc Taulí de Sabadell. En una entrevista a Rac 1, l’exdiputada del Parlament ha acusat l’executiu català de “banalitzar la violència” per reaccionar furibundament ara pel cartell i no haver-ho fet davant el “col·lapse” d’urgències i la situació personal “molt denigrant” dels pacients. En aquest sentit, també ha qualificat l’actitud del Govern de “bastant hipòcrita”. Vallet ha assegurat que la seva organització buscava “trencar la normalitat” i denunciar la “humiliació” a la sanitat després d’anys de retallades i privatitzacions.