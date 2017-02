| ACN

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reunit aquest dimecres al Palau una seixantena de cònsols de diferents països acreditats com a cos diplomàtic a Barcelona. Davant seu, ha refermat la "voluntat" decidida del Govern de convocar i celebrar el referèndum d'independència "com a molt tard al setembre" d'aquest 2017, i ha garantit que "es farà bé, i amb totes les garanties jurídiques i democràtiques". El president ha volgut avisar els cònsols que la voluntat "del poble català" per exercir el dret a l'autodeterminació és "insubornable", i ha garantit també que això no canviarà malgrat "les dificultats que puguin venir" o "les amenaces" de l'Estat espanyol per impedir el referèndum.