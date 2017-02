La Plataforma d'Afectats per la Superilla del Poblenou (PASP9) ha denunciat aquest matí que l'Ajuntament de Barcelona, que encapçala Ada Colau, "manipula i falseja" la informació sobre la superilla . La plataforma recorda que el dimecres 25 de gener, en una entrevista a BTV l’alcaldessa recordava “als crítics de la superilla que “era una prova pilot” i que també afirmava que “s’ha fet un gran esforç de participació veïnal”. La mateixa setmana, expliquen, el Consistori de la capital catalana va distribuir entre els veïns de Poblenou "un opuscle dissenyat per difondre la idea que s’havia consensuat amb els veïns la solució urbanística definitiva per a la Superilla".

Explica la PASP9 que "la propaganda de l’Ajuntament insinua un èxit del procés de participació veïnal per definir la superilla, tot posant en primer lloc de la llista de participants la Plataforma d’Afectats per la Superilla", i asseguren que l'opuscle inclou dues "grans" mentides: "Ni s’ha produït un veritable procés de participació democràtica dels veïns, ni la Plataforma d’Afectats per la SuperillaP9 ha mostrat el seu acord amb les modificacions urbanístiques decidides per l’Ajuntament". Alhora, asseguren que "els veïns implicats en la Plataforma d’Afectats han assistit a totes les reunions que ha convocat l’Ajuntament. Han intervingut en totes elles i han deixat ben clars els arguments d’oposició al projecte dissenyat per l’Ajuntament".

En aquest sentit, es queixen que "cap de les modificacions que s’han introduït al projecte original han estat per donar satisfacció a les peticions veïnals, sinó a petició de TMB que necessita un carrer 'vertical' sense bucles circulatoris per implementar la xarxa ortogonal d’autobusos", i critiquen que "el govern d’Ada Colau confon, intencionadament, la participació ciutadana amb la informació als veïns. El govern de BCN en Comú no vol les idees dels veïns. Només vol l’aplaudiment i l’adhesió acrítica als seus plantejaments".