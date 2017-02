Domènech creu que Santamaría vol arreglar una "operació diàleg que està fent aigües"

El portaveu d'EnComúPodem al Congrés, Xavier Domènech, creu que la reunió entre la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, és per "mirar d'arreglar un desarranjament de la mateixa operació diàleg del govern espanyol, que està fent aigües per totes bandes" . En declaracions a RNE, Domènech ha demanat al Govern espanyol i a les altres forces polítiques que "assumeixin" el problema de l'independentisme català en tota la seva profunditat i no pensin que "amb una millora del sistema de finançament i una mica més d'inversió això se soluciona".

Això, ha avisat, "és tancar els ulls". Per això, no creu que en surti "res" de la reunió que hi ha prevista per a aquest dimecres entre Sáenz de Santamaría i Arrimadas. Domènech també s'ha pronunciat sobre el debat intern en el si de Podem, amb qui EnComúPodem comparteix grup parlamentari, i ha confiat que "acabi bé", amb un "Podem reforçat", que "miri cap a enfora" per forjar una alternativa i també que integri, perquè "totes les ànimes de Podem són les que han fet gran aquesta força".