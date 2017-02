Indignació al Govern per uns cartells d'Endavant OSAN que bufetegen Comín

Endavant OSAN ha aixecat la polèmica aquests darrers dies amb uns cartells en què bufetegen el conseller de Sanitat, Antoni Comín. Els cartells convoquen a una manifestació aquest dijous a les 18 hores a Sabadell per protestar contra les retallades. Diversos membres del Govern han sortit a queixar-se i a expressar el seu suport a Comín. "Quina vergonya. Tot el meu suport al conseller Comín davant d'aquest atac inacceptable. Fan un pèssim favor a la causa que diuen defensar", ha piulat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Un tuit que ha estat ràpidament replicat per Endavant: "A nosaltres ens fa molta més vergonya això. No és un dibuix, és la realitat. I és culpa i responsabilitat vostra", i afegeixen la foto d'un hospital amb pacients als passadissos.

.@KRLS a nosaltres ens fa molta més vergonya això. No és un dibuix, és la realitat. I és culpa i responsabilitat vostra. pic.twitter.com/S3Fwy8Xj8O — Endavant OSAN (@Endavant_OSAN) 1 de febrer de 2017