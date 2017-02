La Generalitat activarà l'1 de juliol d'enguany el sistema informàtic que permetrà recaptar tots els impostos que paguen els catalans . Així ho ha explicat el secretari d’Hisenda, Lluís Salvadó, en declaracions a Rac1 , on ha assenyalat que en un primer moment només s’ocuparà dels tributs propis i cedits de la Generalitat com el de les begudes ensucrades, i el seguiran la taxa turística, el nou impost a grans superfícies, el d’actius no productius i el que gravarà els vehicles per emetre CO2. "Per primera vegada, posarem en producció l'Espriu amb l'impost de begudes ensucrades, que s'aplica sobre un cens de contribuents de 400 empreses distribuidores de begudes. Posteriorment, posarem en producció altres impostos", ha dit Salvadó.

Salvadó també ha explicat que, a diferència del sistema anterior, que era el Gaudí, el nou estarà preparat per recaptar els grans impostos: "A diferència del Gaudí, l'Espriu està dissenyat per impostos periòdics, de grans censos de contribuents i, en definitiva, per recaptar qualsevol tipus d'impost". Aquest nou sistema també permetrà millorar la recaptació executiva, és a dir, empaitar els que no paguen els impostos. En aquest sentit, el Govern assenyala que la inversió que estan fent en la hisenda pròpia va permetre recuperar 170 milions d’euros de frau fiscal els dos últims anys.

Com a secretari d'Hisenda, Salvadó serà l'encarregat de comparèixer al Parlament per donar explicacions sobre les declaracions de l'exsenador d'ERC i jutge suspès Santi Vidal, i ha avançat a RAC1 que l’agència catalana ni té ni necessita les dades de l’agència espanyola, i ha explicat que de mica en mica ha anat recopilant una base de dades amb desenes de fonts d’informació, però sempre a partir dels tributs que ja gestionen i emparats per la llei. "Estem absolutament auditats. Ahir vam demanar una nova auditoria a l'Agència de Protecció de Dades de Catalunya perquè constatin que tota la informació que tenim estem habilitats per tenir-la i en fem un ús adequat", ha assegurat.