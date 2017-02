El president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha demanat que l’expresident de la Generalitat Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, que dilluns vinent 6 de febrer declararan davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per haver posat les urnes el 9 de novembre del 2014, "tinguin present d’ actuar, en tot moment, en llengua catalana davant la justícia ” i que “no se sentin cohibits ni pressionats per canviar de llengua”. Escuder ha recordat que “la justícia és un d’aquells àmbits públics en què el català està més malament, com demostren les dades: l’any passat només un 8,5% de les sentències que es van emetre al nostre país van ser en la llengua pròpia, un percentatge quatre punts inferior respecte de l'any anterior i la meitat que l'any 2009”.

Per a ell, “l’expresident i les conselleres han de reivindicar els seus drets lingüístics en aquest judici injust que afrontaran la setmana que ve” i s’han de “mantenir ferms en la defensa de la llengua”. El portaveu de l’entitat ha dit que “no es podria entendre que vagin a judici per defensar el país i que no ho continuïn fent en català”. De fet, assenyala que si cap funcionari judicial els volgués entendre tindrien dret a demanar un traductor o a posposar el judici. Tot i ser conscient que el dret formal de parlar i usar el català està reconegut i és oficial, “la realitat és que la justícia posa traves i reprodueix constantment pautes que discriminen el català o en desencoratgen l’ús”, ha assegurat el president de la Plataforma per la Llengua. També ha apuntat que això es deu a factors com "la procedència forana del funcionariat, l’alta mobilitat d’aquest cos o el fet que no existeixi el requisit lingüístic per exercir a Catalunya i que només sigui un mèrit". Tot plegat fa que “la llengua d’ús en els procediments judicials sigui, majoritàriament, el castellà i això dificulta l’ús del català”, assegura.

La Plataforma per la Llengua recorda que ha reclamat en diverses ocasions, a través dels representants polítics, la modificació de l'article 231 de la LOPJ per exigir el requisit lingüístic del jutges que exerceixen a Catalunya. Aquest punt l’ha denunciat la Plataforma per la Llengua davant del Consell d’Europa i del Comitè d’Experts de la CELRoM, que fa just un any feia sis recomanacions en les quals demanava al govern espanyol que modifiqués les lleis per tal de garantir el català en l’àmbit de la justícia. L’Estat ha fet cas omís d’aquestes recomanacions, denuncia Plataforma per la Llengua.