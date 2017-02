Joan Ignasi Elena: “El referèndum és legal i possible, Espanya ho sap”

| Jordi Borràs

Els integrants del Pacte Nacional pel Referèndum s’han conjurat per explicar al món que “una majoria dels catalans creuen que el conflicte polític es resol amb un referèndum, que és possible i legal”, però també vol donar a conèixer que si Madrid no dóna l’autorització “és per una decisió política i no legal”. Aquest és el punt d’acord a què han arribat la vuitantena d’integrants del Pacte Nacional pel Referèndum, tal i com ha transmès el seu coordinador, Joan Ignasi Elena. Preguntat sobre quina és la legalitat que empara el referèndum, si seria igualment vigent en cas d’un referèndum unilateral, Elena ha aclarit que “el Pacte Nacional no entra en quina legalitat, sinó en què és allò que ens uneix malgrat que els integrants del pacte tenen opinions divergents sobre el procés”. En aquest sentit, Elena ha volgut insistir que “si el govern d’Espanya no dona autorització és perquè no vol, no perquè legalment no ho pugui fer. I quan arribi el moment, no es podrà amagar darrere de la legalitat”.