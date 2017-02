Un Regne desunit pel Brexit

Escòcia té poc marge de maniobra en la negociació del Brexit. La sentència del Tribunal Suprem, segons la qual només el Parlament del Regne Unit té la facultat d'activar l’article 50 del Tractat de Lisboa –descartant, per tant, que els parlaments nacionals de Gal·les, Escòcia i Irlanda del Nord puguin també autoritzar el Brexit–, deixa a Escòcia amb l’única sortida de negociar amb el govern britànic un Brexit alternatiu per a Escòcia, que passaria, segons el govern escocès, per continuar al mercat únic i rebre la transferència de més competències. “Una opció diferenciada per a Escòcia”, va reclamar la Secretària d’Afers Exteriors escocesa, Fiona Hyslop, el dilluns davant la comissió d’Afers Constitucionals del Parlament Europeu.

Aquesta setmana hem constatat a més que la desunió no només es produeix entre nacions, sinó també en el si del Parlament britànic . En el debat sobre la llei que ha d'activar el Brexit , tories i laboristes van evidenciar que a les seves files també hi ha opinions per a tots els gustos. De fet, possiblement la d'aquesta setmana ha estat una d'aquelles particulars situacions en la que molts parlamentaris s'han vist obligats a votar a favor d'una mesura en què no creuen . L'exemple més clar va ser el de Ken Clarke, un històric polític conservador , que sempre va fer campanya pel remain i que va criticar durament el seu partit titllant-lo d'"antiimmigrant" i assegurant que el Brexit era una mesura "molt dolenta" per a les generacions futures.

La victòria del Brexit va ser una victòria parcial. El perquè: Escòcia i Irlanda , que van votar majoritàriament a favor del remain, amb un 62% i un 56% de vots respectivament . Però ni Escòcia ni Irlanda del Nord tenen veu ni vot per canviar res. No van ser escoltats quan van demanar que el resultat del Brexit es validés per doble majoria , és a dir, que per ser efectiu el Brexit guanyés el leave en el conjunt de tot el país i a cadascuna de les quatre nacions; i tampoc tenen ara cap mecanisme constitucional per aturar el Brexit , malgrat que, sobretot en el cas d’Escòcia, el Parlament és clarament contrari. El Brexit ha fet aflorar les diferències entre les diferents nacions que integren el Regne Unit, cadascuna amb les seves particularitats i reivindicacions.

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, va reiterar després de reunir-se també el dilluns amb Theresa May i el primer ministre gal·lès Carwyn Jones, que “el temps s’acaba”, malgrat que va dir que estava convençuda que les seves propostes “s’estan prenent seriosament”. Sturgeon va lamentar que “els intents d’acord només han vingut per part d’Escòcia” i va recordar que si no s’escolten les demandes d’Escòcia, l’alternativa és un referèndum d’independència que s’anunciaria a finals del mes de març, en la conferència de primavera de l’SNP. May, per la seva part, no va fer cap declaració després de la reunió, malgrat que hores abans havia dit a Sturgeon que no esperés acords: “El Tribunal Suprem va deixar clar que les relacions amb la Unió Europea són competència exclusiva del parlament i del govern britànics”.

La situació d’Escòcia és, per tant, complexa. El Regne Unit aposta pel Brexit dur, és a dir, per una sortida completa de la Unió Europea i del mercat únic, recuperant així el control de les seves fronteres i de la immigració. Sobre la qüestió d’Escòcia, May no sembla massa disposada a fer concessions. I en aquest escenari el govern escocès només té dues opcions: claudicar o convocar el referèndum d’independència. Però cap de les dues possibilitats sembla que pugui solucionar per complet el problema. Si el govern escocès cedeix i acaba acceptant els paràmetres de sortida del Regne Unit, estarà girant l’esquena al 62% d’escocesos que van optar per seguir a la UE, i també estarà acceptant el “devastador impacte” que segons el govern escocès provocarà el Brexit a l’economia escocesa. Si, per contra, el govern de l’SNP convoca un referèndum d’independència i l’acaba guanyant, els escocesos estaran triant continuar a la UE al marge del Regne Unit, aïllant Escòcia de la resta de l’illa amb una frontera dura. Un escenari, aquest últim, que fa que els termes de sortida d’Escòcia del Regne Unit siguin més hostils ara amb un Regne Unit fora de la UE, que no pas quan es va fer el primer referèndum, amb un Regne Unit dins la UE.

“El Brexit ha posat més traves a l’independentisme”, assegura John Etherington, professor de Ciència Política de la UAB, en declaracions a ‘El Món’. Si Escòcia està dins de la Unió i Anglaterra està fora, com serà la frontera entre Escòcia i Anglaterra?”, es pregunta aquest politòleg anglès. A més, posa en entredit que a Escòcia li convingui ara fer un segon referèndum d’independència: “No està gaire clar que guanyaria l'opció de la independència. Segons les últimes dades de què disposo, ara el suport seria més o menys igual que el del primer referèndum, d’aproximadament un 44%. I el que no faran a l’SNP és convocar un referèndum sense possibilitat de guanyar-lo”.