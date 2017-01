El president del Consell Europeu: "Trump és una amenaça per a la Unió Europea"

“Si pretenen que no escoltem les paraules i que no notem les decisions dirigides en contra de la Unió Europea i del nostre futur, la gent deixarà de tractar Europa com la seva pàtria. I igual de perillós és que els nostres socis globals deixin de respectar-nos”, ha assegurat el polonès a la seva carta, dirigida als líders de tots els estats de la UE excepte a la del Regne Unit. “Objectivament, no hi ha cap raó per la qual Europa i els seus líders hagin de consentir els poders exteriors o els seus dirigents”, ha indicat Tusk, en una clara referència als EUA. El president del Consell Europeu ha apostat per “defensar fermament l’ordre internacional basat en l’estat de dret” i “no rendir-se davant dels que volen debilitar o anul·lar els lligams transatlàntics”.

Segons Tusk, sense els vincles EUA-UE “l’ordre global i la pau no poden sobreviure”. “Hem de recordar als nostres amics americans el seu propi eslògan: units guanyem, dividits fracassem”. A la seva carta, Tusk també adverteix de l’amenaça “interna” que suposen “l’augment dels moviments anti-UE, nacionalistes i cada cop més xenòfobs”, i la pèrdua de compromís entre les elits europees pel projecte d’integració. “Si nosaltres no creiem en nosaltres mateixos, en l’objectiu profund de la integració, perquè ho haurien de fer els altres?”, ha preguntat Tusk a la seva missiva. “La desintegració de la UE”, ha advertit Tusk, generarà “una dependència real als grans superpoders: els EUA, Rússia i la Xina”. “Només junts podem ser totalment independents”, ha dit.