Dos detinguts a Barcelona per la filtració de les dades personals de més de 5.500 mossos

La informació va ser divulgada a través de Twitter i del perfil del SME, que va ser piratejat i s'hi van publicar fotografies d'Esther Quintana, de la reducció policial que va acabar amb la mort de Juan Andrés Benítez i del documental 'Ciutat Morta', entre altres. Els responsables de l'atac van publicar un comunicat fals criticant l'actuació policial en aquests casos i anunciant la refundació del SME com a sindicat dels “drets humans".

El jutjat d'instrucció número 33 de Barcelona és qui coordina les investigacions, després d'admetre a tràmit a finals de maig la querella que el sindicat policial USPAC havia presentat per un presumpte delicte de descobriment i revelació de secrets. USPAC es va personar com a acusació popular en considerar que l'atac tenia com a objectiu "tot el col·lectiu d'agents" i com a finalitat la "coacció". El sindicat SME també havia presentat una querella com a organització i en nom de tots els agents afectats com a acusació particular.