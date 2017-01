El director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (Eapc), Agustí Colomines, ha defensat aquest dimarts que fa un any va acceptar l'encàrrec de liderar aquest ens "per motivacions patriòtiques: són les meves conviccions i cadascú té les seves" . Així s'ha defensat Colomines a la Comissió de Governació del Parlament davant de les crítiques que ha rebut dels grups de l'oposició, que han posat en dubte la seva independència política i han assenyalat les seves "bel·ligerants" declaracions públiques.

Colomines considera que "només s'aconseguirà això amb una Catalunya independent perquè fins ara l'Estat ha fet tot el possible perquè no passi" , aprovant lleis regressives com la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (Lrsal). Alhora, ha assegurat que una nova escola de treballadors públics permetrà "afrontar els reptes d'una Catalunya integrada a la UE [...] que aspira a ser una nació sobirana en el concert dels Estats del món".

"Tinc una dilatada experiència laboral [...] i mai abans he ocupat un càrrec públic. Ara ho faig per raons patriòtiques" , ha subratllat, i ha destacat que el Govern li ha encarregat la transformació de l'Eapc en l'Escola Nacional de Govern i Administracions Públiques (Engap) en pro de la renovació i l'adaptació a les necessitats actuals.

Tot i que defensi obertament la independència de Catalunya, ha volgut deixar clar als grups parlamentaris que no cometrà cap "il·legalitat", i s'ha compromès a treballar intensament perquè la nova Engap sigui un gran 'think tank' de les polítiques públiques en què es garanteixi la pluralitat, la diversitat i la neutralitat.

El portaveu de C's al Parlament, Carlos Carrizosa, ha sentenciat que les conviccions patriòtiques s'oposen al servei públic, i ha criticat Colomines per dir que Catalunya aspira a ser una nació sobirana: "Catalunya no aspira a res com a tal, ho fan algunes persones que no són majoria, però no parli vostè en nom de Catalunya".

Evita valorar Borràs

Carrizosa també s'ha interessat per l'opinió de Colomines sobre la crida de la consellera de Governació, Meritxell Borràs, als funcionaris perquè facin festa dilluns que ve per anar a donar suport a l'expresident Artur Mas en el judici pel 9N, però el director de l'Eapc ha evitat valorar-ho.

Sobre aquest assumpte, la diputada del PP María José García Cuevas ha assegurat que a Catalunya s'està "coaccionant" els funcionaris animant-los a faltar al seu lloc de treball per donar suport a Mas, i ha exigit que se'ls deixi treballar amb independència i que es millorin les seves condicions laborals.

Des de SíQueEsPot, Marc Vidal ha aplaudit que cada persona tingui unes conviccions patriòtiques pròpies, però ha avisat que el fet que un càrrec públic com Colomines se'n congratuli públicament "pot fer aparèixer sospites on no calen en relació amb un projecte --el de l'Engap-- que hauria de ser el més independent possible".

La CUP no el volia

El diputat de la CUP Joan Garriga ha recordat que el seu grup no era partidari que Colomines fos el director de l'Eapc, però ha dit que "l'escola no és culpable d'aquest nomenament" i que per aquesta raó els 'cupaires' treballaran en la seva millora i renovació per adaptar-la a les necessitats d'un país independent.

El diputat de JxSí Marc Solsona ha destacat que un dels reptes de l'escola és recuperar el lideratge en la formació de càrrecs electes i ha constatat que els grups parlamentaris de l'oposició "tenen moltes ganes" a Colominas.

La diputada del PSC Eva Martínez s'ha centrat a valorar la tasca de l'Eapc i ha constatat que ha portat a terme "molt poques accions i canvis" en aquesta legislatura, posant en dubte que es pugui arribar a tots els objectius que va fixar el Govern en aquest àmbit abans de les pròximes eleccions.

Balanç de l'últim any

Colomines ha aprofitat la seva compareixença per fer balanç de l'activitat de l'Eapc i ha detallat que durant l'últim any ha realitzat 760 activitats amb més de 12.000 alumnes, ha emès 11.772 certificats i ultima el llançament d'un màster per a directius de l'administració pública que valdrà 7.200 euros i que s'impartirà a través de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Ha defensat que el seu repte és fer de la nova Engap una escola de referència formativa que sigui una "estructura d'Estat" catalana que treballi de manera descentralitzada i amb proximitat territorial.