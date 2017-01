Els sindicats de docents i Ensenyament acorden desconvocar la vaga del 9 de febrer

El Departament d'Ensenyament i els representants dels sindicats majoritaris del professorat han signat aquest dimarts a la tarda l’acord que permetrà incrementar el cos docent en 5.500 persones el proper curs . La signatura suposa també la desconvocatòria oficial de la vaga que els representants de la plantilla havien convocat per al 9 de febrer per reclamar retornar a les condicions laborals prèvies a les retallades per la crisi. El pressupost presentat inicialment pel Govern ja preveia uns 2.000 professors més, però una aportació extra de 140 milions d'euros ha permès incrementar la xifra en 3.500 docents més.

Dimecres de la setmana passada Ensenyament i sindicats pactaven la xifra dels 5.500 professors, dels quals uns 4.700 s'incorporarien als centres l'1 de setembre, 300 correspondrien als docents que podran cobrar el juliol si han treballat més de 6 mesos i 500 correspondrien als substituts. Entre 2.500 i 3.000 mestres serviran per cobrir la reducció d'una hora lectiva setmanal, i un miler més seran per abaixar les ràtios. La resta serviran per fer desdoblaments i augmentar el personal en centres d'alta complexitat o per atendre els alumnes amb necessitats especials en escoles inclusives.

L'acord també preveu cobrir les baixes des del primer dia de les substitucions derivades de llicències i permisos del professorat amb durada superior als set dies i des de l'1 de setembre de cada curs escolar. També preveu l'increment en 3 milions d'euros del pla de formació permanent del professorat i la convocatòria aquest 2017 d'unes oposicions per a 2.000 noves places de mestre i professor.

Per a la consellera, Meritxell Ruiz, aquest dimarts és un "dia important" per al sistema educatiu públic català i ha remarcat que el 86% de la comunitat educativa hi està d'acord, traient importància a la no signatura del sindicat de Secundària ASPEPC-SPS.

Des del sindicats, es mostren satisfets de l'acord a que s'ha arribat. Ramon Font, d'USTEC, ha dit que és el "primer cop en molts anys que en comptes d'anar cap avall es va cap amunt", cosa que pot ajudar a revertir la "desmoralització" del professorat. Així, ha recordat que al desembre Ensenyament va oferir crear una comissió d'estudi per a les reclamacions dels docents, però que la convocatòria de vaga ha permès arribar a aquest acord.

Per a Manuel Pulido, de CCOO, l'acord és un "punt d'inflexió" per tornar a crear "llocs de treball dignes i estables" que revertiran en el sistema educatiu però també a la societat i l'economia en general, ja que "trenca la lògica austericida" de les retallades.

Laia Martí, d'UGT, ha dit que la negociació ha estat dura i llarga i ha recordat que el signat aquest dimarts és un "acord de mínims" que encara té per concretar diversos detalls, cosa que es farà en properes meses tècniques, com les jubilacions o les oposicions.

Per la seva banda, el Sindicat de Professors de Secundària (ASPEPC-SPS), tercer sindicat amb més representació a l’ensenyament públic no universitari, ha decidit no signar l'acord. En un comunicat, el sindicat considera que la signatura és "precipitada" perquè "no ha estat precedida de la negociació que calia i que s'havia acordat". "S'ha buscat una escenificació per fer una foto" sense concretar alguns detalls importants del principi d'acord.

Segons el sindicat, els representants del departament "han faltat a la seva paraula i a la veritat sobre alguns dels aspectes acordats en la primera i única mesa de negociació", com la repercussió de la reducció de l’hora lectiva a Secundària, que "s’ha transformat en una hora de permanència fixa que no suposa una millora substancial de les condicions laborals del professorat de Secundària i, per tant, de les seves possibilitats de dur a terme un ensenyament de qualitat", tot i que l'acord assegura que la reducció d'una hora lectiva als instituts "no ha de comportar un increment d'hores de guàrdia ni de vigilància".