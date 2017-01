Durant la roda de premsa d’aquest dimarts per anunciar la nova planficiació, el director general de màrqueting de Ryanair, Kevin Jacobs, ha carregat contra la moratòria hotelera que ha decretat l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i ha advertit que això generarà un increment dels preus de l’allotjament. Segons Jacobs, això provocarà que els turistes triïn altres ciutats europees per viatjar i tindrà “efectes negatius” sobre l’economia local.

“No és bona idea no permetre l’obertura de nous hotels”, ha sentenciat el directiu de Ryanair, que ha afegit que l’increment dels preus hotelers derivats de la moratòria de Colau poden anar en contra de la “feina meravellosa” que ha fet Barcelona amb l’atracció de turistes. Jacobs ha proposat que Catalunya potenciï altres destinacions més enllà de Barcelona (com les de la Costa Daurada) per tal de repartit l’impacte que té el turisme a la capital.

L’aerolínia encara no té els calendaris de Girona i Reus

Sobre la planificació de Ryanair als aeroports de Girona i Reus, Jacobs ha assegurat que la companyia està encara enllestint l’oferta que hi desenvoluparà durant la temporada d’hivern de 2017-2018 i ha recordat que, de cara a aquest estiu, incrementarà la seva oferta en un 16% a Girona (deu noves rutes) i en un 11% a Reus (tres noves rutes). D’altra banda, Jacobs ha sentenciat que la companyia es mantindrà en el mercat de vols de baix cost i curt radi i no entrarà en la competència en el mercat de llarg abast.