Puigdemont exposarà el procés sobiranista en una recepció amb cònsols aquest dimecres

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, la portaveu del Govern, Neus Munté, ha explicat que en aquest acte el president abordarà amb "total normalitat" temes de l'actualitat política i això passa per la situació que viu Catalunya i per aquest procés polític. Munté ha dit que el president abordarà "la majoria social i parlamentària" que hi ha a Catalunya a favor de la celebració d'un referèndum, una votació que la Generalitat defensa que convocarà amb l'aval del Govern espanyol o sense.

Puigdemont ja va oferir aquesta mateixa recepció als cònsols el febrer de l'any passat i llavors els va llançar el següent missatge: "La independència s'acosta, tindran feina". A la trobada d'aquest dimecres prendran la paraula el president català; el conseller d'Afers Estrangers, Raül Romeva, i la degana del cos consular i cònsol general del Perú, Franca Lorella Deza.