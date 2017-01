Reguant: “Junqueras és el màxim responsable d’ERC, ha de comparèixer al Parlament”

| Jordi Borràs La CUP espera que el vicepresident del Govern i líder d’ERC, Oriol Junqueras, aprofiti la compareixença que té agendada el 15 de febrer a la Comissió d’Afers Institucional “per donar les explicacions polítiques que encara no ha donat, i que hauria d’haver donat des de divendres passat”. Així ho ha explicat la diputada del a CUP Eulàlia Reguant, que ha deixat clar que “no ha de comparèixer Puigdemont, sinó Junqueras, que és el responsable polític d’ERC, el partit que va posar Santi Vidal de senador”. La CUP demana a JxSí que aprofiti l’oportunitat de la Comissió per donar explicacions sobre el cas Vidal ampliant l’ordre del dia del 15 de febrer: “No és una exigència de ningú, sinó una oportunitat que té el president d’ERC i vicepresident del Govern per explicar tot el que s’està dient i posar-hi solució. El Govern i ERC han de donar explicacions i tancar d’una vegada per totes aquest tema”, ha sentenciat la diputada de la CUP.











Per altra banda, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no haurà de comparèixer al Parlament per donar explicacions sobre les declaracions de l'exjutge i senador d'ERC Santi Vidal. Així s'ha decidit en la Junta de Portaveus, en què JxSí i la CUP han barrat el pas a la proposta de Ciudadanos de fer comparèixer Puigdemont. El partit liderat per Inés Arrimadas havia demanat la inclusió de la compareixença en ple del president, però la majoria independentista ha tombat el vot favorable de C's, el PSC, PP i CSPQ. JxSí i la CUP han recordat als grups de l'oposició que el vicepresident Junqueras, sobre qui recau l'organització del referèndum i la hisenda, compareixerà de forma genèrica el proper 15 de febrer a la Comissió d'Afers Institucionals, i que serà allà on els grups podran formular les preguntes que creguin oportunes sobre el cas Vidal. Però el PPC ha explicat que "el temps de les nostres intervencions és limitat, mentre que el Govern pot parlar sense límit de temps".