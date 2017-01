La Coordinadora Obrera Sindical (COS) qüestiona la seva continuïtat a la CUP-CC

Però la possible desvinculació de la CUP no és fruït només del Sí als comptes del 2017 que va decidir l'últim consell polític + GAP reunit a Vilafranca del Penedés. Segons ha explicat a El Món el membre del Secretariat Nacional del sindicat Adrià Pet, tenen congelades les relacions amb els òrgans de decisió del grup parlamentari des de l'agost, i per aquest motiu no van votar sobre els pressupostos. Segons aquest portaveu de l'organització, en els propers mesos debatran a fons quina ha de ser la seva relació amb el grup parlamentari: Si renuncien definitivament al seu vot al GAP o si tornen a participar-hi.

El representant de la COS explica que un dels arguments favorables a deixar de participar de la CUP-CC és que com a sindicat no els tocaria "assumir certes contradiccions, fruït de pactes tàctics". Si s'imposés aquesta tesi, tindrien una relació amb la CUP-CC semblant a la que té Alerta Solidària, que és l'organització antirepressiva de l'esquerra independentista.

La COS va demanar en un comunicat pocs dies abans de la reunió de la CUP-CC a Vilafranca del Penedès el 'No' als pressupostos, malgrat no participar en la votació del 28 de gener. A més, tal com ha explicat el seu portaveu a aquest diari, tenien clar que s'oposarien als comptes "des del mes de desembre", perquè "mantenien les retallades i les privatitzacions en sectors estratègics", segons asseguren. Una postura similar a la que va mentenir Endavant-OSAN, l'organització d'Anna Gabriel.

Crida Constituent, de 11 a 8 integrants

Si la COS decideix abandonar de forma definitiva Crida Constiuent, hi quedaran set grups: Arran, Constituents per la Ruptura, Coordinadora Obrera Sindical (COS), Crida Constituent, Endavant OSAN, Lluita Internacionalista (LI), Poble Lliure i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). Però en el Consell Polític + GAP que va determinar el no a la investidura d'Artur Mas n'hi havia onze: En Lluita i Corrent Roig van marxar després de l'acord per fer Puigdemont president, i el Col·lectiu Drassanes -que va votar Sí a Mas- es va dissoldre després del pacte de governabilitat.