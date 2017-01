El president dels Estats Units, Donald Trump, ha destituït aquest dilluns la fiscal general en funcions, Sally Yates , amb prou feines unes hores després que sortís a la llum una carta en la qual demanava al Departament de Justícia no acatar l'ordre executiva sobre immigració que va signar aquest divendres el mandatari, que conté "mesures de veto" per impedir que entrin al país terroristes procedents de països de majoria musulmana.

En un comunicat més extens enviat a diversos mitjans de comunicació, la Casa Blanca ha acusat Yates de "trair" el Departament de Justícia "en negar-se a adoptar una ordre designada per protegir els ciutadans nord-americans". Washington ha acusat l'ara exfiscal general de ser una dona designada per l'expresident Barack Obama, "feble en matèria fronterera i en política migratòria". "Ja és hora de posar-se seriosos a l'hora de protegir el nostre país", ha indicat el comunicat, i ha assenyalat que les mesures que veten l'entrada als Estats Units de determinats individus procedents de "set perillosos llocs" no és una mesura "extrema". "És raonable i necessari protegir el nostre país", ha afegit la Casa Blanca.

Així, des de la Presidència han indicat que Yates ha quedat relegada dels seus càrrecs i substituïda per Boente com a fiscal general en funcions fins que el Senat confirmi finalment l'home que designarà per a aquest paper, Jeff Sessions. En aquest sentit, la Casa Blanca ha acusat el Partit Demòcrata de bloquejar deliberadament el nomenament de Sessions per "raons estrictament polítiques". Boente, per la seva banda, ha expressat el seu "honor" en haver estat designada per Trump per exercir el paper de fiscal general fins a la confirmació de Sessions. "Defensaré i protegiré les lleis del nostre país per assegurar que el nostre poble i la nostra nació estan protegits", ha assenyalat.