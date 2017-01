El coordinador general del PP català i exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha afirmat aquest dimarts que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresident, Oriol Junqueras; la resta del Govern i les entitats sobiranistes "enganyen com xinos a la seva parròquia" després d'assegurar que es farà un referèndum. "Estan jugant amb la bona fe d'alguns i els interessos d'altres", ha lamentat en una roda de premsa, en resposta les declaracions de l'expresident de la Generalitat Artur Mas aquest dimarts en les quals ha obert la possibilitat que el referèndum es faci entorn de l'estiu en cas que s'avanci.

Albiol ha insistit que el Govern no aconseguirà separar Catalunya de la resta d'Espanya: "El que fa Puigdemont i Junqueras i la resta del Govern amb les entitats sobiranistes que tenen al voltant és enganyar com xinos a la seva parròquia", i ha dit que el Govern espanyol s'encarregarà que s'actuï amb sentit comú, en les seves paraules. "A Catalunya pot haver un simulacre de referèndum? Podria. Però ja garanteixo que no hi haurà cap referèndum per decidir la separació de Catalunya de la resta d'Espanya", ha dit. Ha assegurat que si es produeix la inhabilitació d'algun polític no és perquè es vagi en contra dels catalans, sinó perquè hi ha polítics que es dediquen a desobeir les resolucions judicials: "Es digui Carme Forcadell o el regidor del poble més petit".