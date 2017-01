La CUP farà comparèixer Junqueras pel cas Vidal

La CUP donarà suport a la petició de diversos grups parlamentaris perquè el vicepresident i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, comparegui al Parlament per donar explicacions pel cas Santi Vidal. Després que JxSí i la CUP hagin vetat la compareixença de Puigdemont a la Junta de Portaveus, els cuparies, en canvi, sí que donaran llum verda perquè Junqueras comparegui a la Comissió d'Economia. De fet, dimecres a la tarda està prevista la votació de la compareixença, on la CUP donarà el seu vot als partits que demanen explicacions al Govern, tal i com ha avançat Europa Press i ha confirmat El Món de fonts cupaires . De fet, aquesta tarda en roda de premsa explicaran el seu posicionament.

Per altra banda, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no haurà de comparèixer al Parlament per donar explicacions sobre les declaracions de l'exjutge i senador d'ERC Santi Vidal. Així s'ha decidit en la Junta de Portaveus, en què JxSí i la CUP han barrat el pas a la proposta de Ciudadanos de fer comparèixer Puigdemont. El partit liderat per Inés Arrimadas havia demanat la inclusió de la compareixença en ple del president, però la majoria independentista ha tombat el vot favorable de C's, el PSC, PP i CSPQ.

JxSí i la CUP han recordat als grups de l'oposició que el vicepresident Junqueras, sobre qui recau l'organització del referèndum i la hisenda, compareixerà de forma genèrica el proper 15 de febrer a la Comissió d'Afers Institucionals, i que serà allà on els grups podran formular les preguntes que creguin oportunes sobre el cas Vidal. Però el PPC ha explicat que "el temps de les nostres intervencions és limitat, mentre que el Govern pot parlar sense límit de temps".