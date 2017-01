Santamaría: “S’avanci o no, el referèndum és exactament igual d’anticonstitucional”

La vicepresidenta del govern espanyol ha afegit que la Constitució espanyola està per protegir els drets i llibertats fonamentals i “mal és quan les institucions es posen per sobre dels drets dels ciutadans i no temen passar per sobre de les garanties i llibertats per arribar a altres finalitats”. Sáenz de Santamaría ha fet aquestes declaracions a preguntes dels mitjans després de la reunió mantinguda amb Ximo Puig.

La vicepresidenta ha indicat “convé treballar per l’estabilitat” i que els països estables, en un moment de gran inestabilitat al món, “oferim tranquil•litat, serenitat i moderació”. Al respecte, ha demanat el vicepresident Junqueras “que torni a la senda de la Constitució, el respecte pels drets dels ciutadans i la democràcia perquè la Constitució el que fa és precisament evitar l’abús dels governants”.