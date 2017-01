| ACN

L'Assemblea d'Electes de Catalunya (AECAT) ja compta amb 2.729 inscrits, el 29,10% de tots els càrrecs electes del país. La xifra s'ha actualitzat en la presentació de l'AECAT a les Terres de l'Ebre, aquest dimarts, des del Castell de Miravet (Ribera d'Ebre), un espai escollit pel seu simbolisme i per ser bressol de l'actual Estatut d'Autonomia de Catalunya. Segons l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha estat la primera vegada que hi ha participat un alcalde del PSC, el batlle socialista de Camarles (Baix Ebre), Ramon Brull. De fet, la representativitat de partits ha estat molt alta. A les Terres de l'Ebre hi ha 200 càrrecs electes inscrits a l'AECAT, més de la meitat de la comarca del Baix Ebre.