El TSJC envia a la Fiscalia la querella de VOX contra Puigdemont pel cas Vidal

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha enviat a Fiscalia la querella de VOX contra el president de la Generalitat, el vicepresident i el conseller de Justícia, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Carles Mundó, respectivament, per les declaracions del dimitit senador Santiago Vidal , perquè digui si veu convenient admetre-la a tràmit.

Ho ha decidit la sala civil i penal del TSJC després de registrar la querella que el partit va prsentar dilluns i de designar com a ponent --per torn-- el magistrat Carlos Ramos, ha informat aquest dimarts el TSJC en un comunicat. VOX per Vidal sobre suposades il·legalitats durant el procés sobiranista.

La querella també va dirigida contra el mateix Vidal i el secretari d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, arran de les seves declaracions en diverses conferències en diferents poblacions catalanes durant els últims mesos.