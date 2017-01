Rajoy nega que hi hagi cap via legal perquè la Generalitat tingui les dades fiscals dels catalans

| Europa Press El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest dimarts que no hi ha cap via legal perquè la Generalitat accedeixi a les dades fiscals dels catalans, després de participar a un acte de la FEMP on s'ha lliurat la medalla d'Or del Municipalisme a títol póstum a Rita Barberà.











El president espanyol ha recordat que la Fiscalia ja ha obert una investigació sobre les manifestacions de l'exjutge Santiago Vidal i ha apuntat que "espera que l'afirmació de la Generalitat desmentint a l'exsenador d'ERC sigui certa". "No tinc perquè posar-ho en tela de judici, però crec que a la política espanyola necessitem una mica de mesura, sensatesa i sentit comú, perquè aquest espectacle que hem vist és certament lamentable". El president espanyol ha insistit que "no es pot celebrar un referèndum on es decideixi sobre l'Estat sense que ho facin el conjunt dels espanyols" i "cap espanyol pot ser privat del seu dret a dir el que volen que sigui el seu país". "Espanya és el que diguin tots els espanyols i no el que diguin uns quants", ha repetit, com "saben perfectament els responsables polítics que han entrat en aquesta dinàmica que no condueix enlloc".