Albiol diu que la regidora de Badalona vol "criminalitzar" els veïns

| ACN

El coordinador general del PP català i exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat aquest dimarts que la regidora de Participació i Convivència del municipi, Fátima Taleb, que l'acusa dels insults xenòfobs que ha rebut, vol "criminalitzar" els veïns de la ciutat. "Els veïns de Badalona no són racistes i no hi ha problemes de xenofòbia", ha dit en una roda de premsa, i ha insistit que la regidora ha fet servir la seva condició religiosa per fer política i victimisme, en les seves paraules.

La regidora ha expressat aquest dilluns en el web del seu partit que l'exalcalde es va dedicar durant el seu mandat "a sembrar l'odi i a dividir la ciutadania" i va vincular la pobresa, l'atur i la manca de seguretat a l'arribada de persones estrangeres. "Des del PP i jo mateix condemnem qualsevol atac que es faci per motius de gènere, ètnia, religió o color de pell", ha afirmat, i ha dit que li agradaria que la solidaritat que s'ha mostrat a favor de Taleb es repetís quan s'insulta els regidors del PP.