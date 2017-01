Millo demana "disculpes" per l'exemple "poc afortunat" sobre l'ambulància pediàtrica de Blanes

No obstant això, Millo ha lamentat que alguns que l'han criticat no fessin el mateix amb les paraules del conseller de l'Interior, Jordi Jané , en les que, segons Millo, vinculava la Guàrdia Civil amb la mort de dos agents rurals a mans d'un caçador. També s'ha queixat que les seves paraules generessin una "campanya d'atacs personals de determinats sectors". D'altra banda, Millo no creu que l'exalcalde de Badalona i líder del PP català, Xavier Garcia Albiol , hagi "faltat a cap dret" respecte les declaracions que va fer sobre la regidora badalonina Fàtima Taleb.

Malgrat tot, Millo ha reiterat que aquell exemple volia reforçar el seu argument que el Govern hauria de dedicar més esforços, temps i recursos a necessitats socials , com les urgències i les llistes d'espera, abans que a la independència. "Ho segueixo defensant, com la majoria de catalans", ha dit.

Millo ha fet aquestes declaracions després de reunir-se formalment amb la junta de govern del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), amb qui ha tractat qüestions com les millores informàtiques i de plantilla per atendre els tràmits d'estrangeria. Millo ha dit que "quan hi ha bona col·laboració entre institucions, això repercuteix en un servei millor per a les persones".





En la reunió no s'ha abordat l'acollida de refugiats, que l'ICAB ha defensat com una qüestió humanitària, però Millo ha reiterat la voluntat del govern espanyol de complir tots els compromisos contrets per l'estat a nivell europeu. Tot i així, ha dit que el ritme d'arribada dels exiliats no depèn de l'estat, sinó de la gestió que es faci als camps de refugiats.