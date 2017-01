El Govern declara el 5 de febrer com a Dia Nacional de l'Exili i la Deportació

| Govern

El Govern ha acordat aquest dimarts declarar el 5 de febrer com a Dia Nacional de l'Exili i la Deportació. Segons ha anunciat la portaveu de l'Executiu, Neus Munté, la voluntat del Govern és "preservar la memòria dels fets esdevinguts aquell dia de l'any 1939, així com generar consciència crítica i sensiblització humanitària per tots els exilis que s'estan produint en l'actualitat arreu del món".