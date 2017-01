La portaveu del Govern, Neus Munté, s'ha referit aquest migdia al calendari per celebrar el referèndum sobre la independència de Catalunya. En roda de premsa posterior al Consell Executiu de cada dimarts, Munté ha assegurat que, tot i que ha matisat que "es pot fer abans, evidentment, si les circunstàncies ho aconsellen". "El nostre horitzó és el mes de setembre per tenir-ho tot a punt i preparat", ha assenyalat.

La també consellera de la Presidència ha recordat que "hi ha un escenari i un plantejament inicial que ens porta com a màxim a la segona quinzena de setembre però viurem circunstàmcies molt excepcionals com a conseqüència de la judicialització de la política catalana i, per tant, és una possibiliat que es puguin replantejar aspectes del calendari". "La data està al servei de l'estratègia", ha dit Munté, que ha afegit que "del referèndum ens cal treballar molt i parlar-ne poc".

"El Govern no ha comès cap il·legalitat"

D'altra banda, Munté ha assegurat amb contundència que "el Govern no ha comès cap il·legalitat", en relació a les declaracions del jutge suspès i exsenador d'ERC Santi Vidal, qui va dir que l'Executiu català ha obtingut "il·legalment" dades fiscals dels catalans. "El propi Vidal se’n va desdir i va presentar la seva renúncia a l'escó com a senador", ha recordat, i ha afegit que "el Govern dona i donarà totes les esplicacions que calguin".