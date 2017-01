L'alcaldessa de Matadapera deixa Demòcrates per passar-se al PDeCAT

| ACN L'alcaldessa de Matadapera, Mireia Solsona, ha deixat la seva militància en Demòcrates de Catalunya -l'escissió sobiranista d'Unió- per afiliar-se al PDeCAT -el partit sobre el qual s'ha refundat Convergència-, han explicat a Europa Press fonts del primer partit. Segons publica el diari 'Ara', l'alcaldessa ha pres aquesta decisió disconforme amb l'estratègia de la direcció de Demòcrates d'acostar-se a ERC i perquè va pensar que el seu ja expartit deixaria de ser un projecte autònom per integrar-se al PDeCAT, cosa que no ha ocorregut.











Solsona va formar part de l'onada de militants d'Unió que va deixar el partit democratacristià per no defensar la independència de Catalunya i va formar part dels impulsors de Demòcrates. Fonts de Demòcrates consultades per Europa Press atribueixen la marxa de Solsona també a altres motius, com per exemple que l'alcaldessa es va sentir incòmoda quan la militància del partit va decidir a través d'una consulta interna rebutjar que les escoles concertades que segreguen per sexe tinguin finançament públic --cosa que sí defensa el PDeCAT--. A més, des de Demòcrates asseguren que l'alcaldessa els va transmetre que se sent més còmoda al PDeCAT perquè té un perfil més "moderat" amb la independència, mentre considera que Demòcrates és inequívocament sobiranista.