De Páramo: “Entre mentida i mentida, als independentistes se’ls escapa alguna veritat”

| ACN

El grup parlamentari de Ciudadanos ha anunciat que manté converses amb els grups parlamentaris de l’oposició per forçar el Parlament a crear una comissió d’investigació al Parlament sobre el cas Santi Vidal, per tal que “el president doni explicacions fins a la darrera coma sobre què ha dit Vidal, que no és un senyor que passa pel carrer, sinó un membre d’ERC”. C’s ha mostrat el seu rebuig a l’aliança entre JxSí i la CUP per evitar la compareixença de Carles Puigdemont, i ha alertat que “si Puigdemont no dóna la cara és perquè té alguna cosa per amagar, i això forma part dels pactes ocults entre Convergència i ERC i els seus socis de la CUP”, ha dit el portaveu adjunt de C’s al Parlament, Fernando de Páramo.