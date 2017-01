Joan Coscubiela: “Molt em temo que el cas de Santi Vidal no és aïllat”

| ACN

Catalunya Sí que es Pot arribarà fins al final per tal que "el Govern doni la cara pel cas Vidal". Després que JxSí i la CUP hagin vetat la compareixença del president Puigdemont al ple del Parlament, tal i com exigia Ciudadanos, CSQP ha deixat clar que continuarà demanant explicacions a "un Govern que ha amagat el cap sota l'ala", i ha denunciat que "Oriol Junqueras no hagi demanat la seva compareixença voluntària i estigui fent el possible per no donar explicacions".

El portaveu de CSQP, Joan Coscubiela, ha exigit a l’executiu català que “doni garanties que no només aquestes actituds es desmenteixen, sinó que no s’avalen i que no es continuaran practicant, perquè la ciutadania ha de tenir garanties que les seves dades no seran utilitzades per a finalitats que no són les que toquen, i sobretot, que no seran enganyats. Molt em temo que el cas Santi Vidal no és aïllat”, ha sentenciat.

A parer de Coscubiela, “és prou evident que algú ha posat en marxa una estratègia que consisteix a il·lusionar la gent amb coses que són mentida, com ara que es pot pagar una pensió de 1.000 euros”, i afegeix que, “possiblement, l’únic error comès per Santi Vidal és que s’ha passat de sal i pebre a l’hora de posar il·lusió, però és una estratègia més àmplia del Govern i els partits independentistes”. El portaveu de CSPQ ha volgut avisar que “mentir no serveix de res, al contrari, genera frustració i no ajuda a un referèndum”.