SCC denuncia Vidal, Salvadó i Mundó per "accions il·legals" per impulsar la independència

| Europa Press

Societat Civil Catalana (SCC) ha presentat aquest dimarts una denúncia davant de la Fiscalia contra l'exsenador Santi Vidal (ERC); el conseller de Justícia, Carles Mundó, i el secretari d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, per "accions il·legals" per impulsar la independència de Catalunya. Fonts de l'entitat consultades per Europa Press han explicat que les declaracions públiques de Vidal i altres membres del Govern "confirmen que l'executiu català està portant a terme accions il·legals que vulneren els drets i llibertats dels ciutadans amb la finalitat de materialitzar la secessió".