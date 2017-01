Tots els partits de l'oposició han sol·licitat la compareixsença de diversos consellers -Romeva, Borràs, Mundó, Jané i Junqueras- en les comissions parlamentàries corresponents, però cal recordar que JxSí i la CUP tenen majoria absoluta a totes les comissions. Dimecres a la tarda, per exemple, es votarà a la comissió d'Afers Institucionals si es fa comparèixer Oriol Junqueras amb caràcter excepcional i específicament per parlar del cas Vidal, malgrat que els dos grups parlamentaris ja donen per fet que el 15 de febrer el vicepresident i conseller d'Economia podrà respondre a les preguntes que els partits vulguin fer al respecte.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no haurà de comparèixer al Parlament per donar explicacions sobre les declaracions de l'exjutge i senador d'ERC Santi Vidal . Així s'ha decidit en la Junta de Portaveus, en què JxSí i la CUP han barrat el pas a la proposta de Ciudadanos de fer comparèixer Puigdemont. El partit liderat per Inés Arrimadas havia demanat la inclusió de la compareixença en ple del president, però la majoria independentista ha tombat el vot favorable de C's, el PSC, PP i CSPQ.

La setmana passada es va conèixer que el senador Santi Vidal, en diverses conferències, va assegurar que el Govern ha obtingut de forma "il·legal" totes les dades fiscals dels catalans, i que aquestes podrien fer-se servir "per al cens electoral i per a tantes altres coses". Tal i com va publicar el diari El País, l'exjutge també va dir que "ja s'està formant" una unitat dels Mossos "especialitzada en investigació i contraespionatge", que hi ha pactats fons d'inversió internacionals per valor de 200.000 milions d'euros per si l'Estat espanyol deixa d'aportar recursos a Catalunya fruit del procés, que existeixen 400 milions d'euros camuflats als pressupostos per crear estructures d'estat, o que el Govern "ja sap" quins jutges continuaran treballant a la Catalunya independent i quins no.