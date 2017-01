Els Mossos detenen a Girona dos fugitius buscats per la justícia colombiana i polonesa

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Girona dos fugitius buscats per la justícia colombiana i polonesa. La primera detenció es va fer el 20 de gener, quan els agents estaven fent un patrullatge preventiu a la zona de l'Eixample i van veure una persona amb actitud vigilant a una cantonada. Quan el van identificar, van adonar-se que tenia una ordre europea de detenció per un delicte de tràfic de drogues a Polònia. Dos dies més tard, durant una identificació rutinària al centre de la ciutat, una altra patrulla va demanar la documentació a un altre home d'origen colombià. Un cop comprovada la identitat, van saber que estava buscat per la Interpol. La justícia del seu país el busca per un delicte de frau processal i falsificació de document privat. En el primer cas, el ciutadà polonès va quedar en llibertat després de declarar davant del jutge. El detingut d'origen colombià, però, ha ingressat a presó.