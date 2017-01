Vidal-Quadras: "Fora de l’Estat de Dret els conflictes es resolen per la força"

| ACN

L'exeurodiputat del PP Aleix Vidal-Quadras ha assegurat aquest matí que "fora del marc de l'Estat de Dret, els conflictes es resolen per la força" i s'ha preguntat si "són conscients d'això els separatistes?" En diverses piulades al seu Twitter, Vidal-Quadras ha dit que "votar per canviar la llei és democràtic, votar per vulnerar-la no ho és" i s'ha dirigit explícitament als independentistes catalans: "Han de reconèixer que el seu referèndum no és possible en un Estat de Dret i que si el celebren, se situaran fora".