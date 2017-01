El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, ha considerat que el referèndum seria "una resposta excel·lent" si inhabiliten la presidenta del Parlament, Carme Forcadell , per la qual cosa ha dit que cal tenir-ho tot preparat. En una entrevista aquest dimarts a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, Junqueras ha sostingut que "accelerar la preparació del referèndum és impossible perquè va acceleradíssima", i ha apuntat que han celebrat un centenar de reunions per abordar el tema.

Preguntat per si pot ser inhabilitat, ha dit que sí però que no li importa perquè preparar la independència és la seva feina i, si l'inhabiliten, els qui vinguin darrere d'ell "ho faran igual o millor".

Santi Vidal

Sobre l'exsenador Santi Vidal, ha subratllat que va dimitir en menys de 12 hores mentre que altres càrrecs com l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz i l'exdirector d'Antifrau Daniel de Alfonso no ho van fer: "És absolutament diferent la vara amb la qual es mesura els uns i els altres". Ha assenyalat que "per dissipar qualsevol dubte" sobre les actuacions del Govern han demanat a l'Agència de Protecció de Dades que investigui les dades de les quals disposa la Generalitat.

A més, ha apuntat que per fer el referèndum "no és imprescindible que hi hagi un cens, però si n'hi ha, serà legal", i ha afegit que la Generalitat només té les dades fiscals que li corresponen pels impostos que gestiona. Preguntat per si la Generalitat va comprar sistemes d'antiescoltes al Mossad, el servei secret d'Israel, ha dit que "si s'ha fet, segur que ho han fet emparats en tots els marcs legals" perquè si no fos així ja s'hauria descobert, perquè ha considerat que s'investiga la Generalitat constantment.